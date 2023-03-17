24 Канал зібрав реакції росіян на те, що тепер диктатора повинні арештувати у 123 країнах світу.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков одразу ж заявив, що Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Саме формулювання питання ми вважаємо обурливим і неприйнятним. Росія не визнає юрисдикції цього суду і, відповідно, будь-які рішення подібного роду з точки зору права для Росії є нікчемними,

– сказав він.

Пєсков не став відповідати на уточнювальні запитання журналістів, зокрема на запитання, чи вважають у Кремлі небезпечними майбутні поїздки Путіна до країн, які визнають юрисдикцію МКС.

А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв супроводив пост про рішення МКС значком із туалетним папером, написав, що немає потреби пояснювати, де слід використовувати цей документ.

Як відреагували політики та пропагандисти

Російський державний діяч Андрій Клішас: ухваливши настільки абсурдне рішення, МКС став на шлях самоліквідації, РФ потрібно негайно видати ордер на арешт усіх "суддів" МКС.

Член партії "Единая Россия" Володимир Джабаров: непогано, якби, наприклад, Басманний суд видав ордер на арешт у повному складі членів МКС.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін: папірці інопланетного гаазького суду на Росію не поширюються. Будь-які нападки на президента Росії розцінюємо як агресію проти нашої країни.

Російський політик Сергій Цеков: рішення показує нікчемність, нікчемність правових інститутів Заходу, жодних наслідків воно нести не буде.

Пропагандист Володимир Соловйов: Росії потрібно негайно видати ордер на арешт усіх "суддів" МКС.

Що пишуть росіяни у соцмережах

Очевидно, росіяни не розраховували на таке рішення Міжнародного кримінального суду. Вони висловлюють Путіну слова підтримки та пишуть, що підуть здаватися разом з ним. Що ж, очевидно, вони не знають, що бункерний дід не сидить у соцмережах, тож їхню підтримку він не побачить. А от теза про "здаватися разом" правильна. Всіх росіян чекає трибунал за звірства в Україні.

Як росіяни реагують на рішення МКС видати ордер на арешт Путіну / Фото із соцмереж

У Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного в скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.

Зверніть увагу! Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксували депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Проте реальна цифра може бути значно більшою.

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що рішення МКС – це тільки початок. Україна системно співпрацює з ним. Єрмак наголосив: тепер Путіна та Львову-Бєлову заарештують на території країн, які ратифікували Римський статут.