Они искренне хотят войны и давно ее готовили – наперегонки с диктатором и гораздо быстрее, чем он сам до этого созревал. Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский.
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Диктатор недостаточно кровожадный
Как отмечает журналист, Путин идет за ощущениями того, чего хочет народ. Ему нужно только одно – сохранить свою власть. "Это его основная цель, мне кажется, других принципиальных целей у него в жизни нет. Он почувствовал, что среди людей, которые хотят войны, существует очень серьезный запрос на то, чтобы она произошла", – отмечает Олевский.
Речь идет о людях типа Игоря Гиркина и сумасшедшей певицы Юлии Чичериной, генералах вооруженных сил России, идеологах, которые мечтали об этой войне и приближавших ее с 2014 года. Сегодня они разочарованы неудачами.
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"Было понятно изначально: когда война заглохнет, Путин попытается проиграть, будет понятно, что он не приносит победу, потому что недостаточно кровожаден, недостаточно умел или любой другой. Именно они будут настоящей российской оппозицией Путину", – убежден редактор The Insider.
Либеральная оппозиция, говорит он, миролюбива. Это не те люди, которые идут на улицы, чтобы убивать.
А оппозиция, что правее Путина, это именно кровожадные люди, которые убивать просто мечтали. Именно они очень недовольны Путиным не потому, что он не демократ, а потому, что он недостаточно "упырь", по их мнению,
– отмечает Олевский.
Эта оппозиция сейчас поднимает голову и четко говорит: "Путин не наш вождь, потому что наш вождь уже взял бы Киев".
Интересно, что будет дальше в связи с тем, что эти люди появляются, и они будут говорить. В определенный момент это станет проблемой для Путина,
– уверяет российский оппозиционный журналист.
В конце концов кремлевский диктатор поймет: эти люди угрожают его власти, за которую он так держится.
"Сможет ли он с ними справиться в этот момент? И не случится ли так, что ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет расправляться с Горкиным? Этого мы не знаем. Но я могу легко предположить такой вариант развития событий в ближайшее время", – резюмировал Тимур Олевский.
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