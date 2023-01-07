Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны надежно защищают от российских захватчиков подступы к городу-крепости Бахмуту.

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Пограничники ликвидировали командира

Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника в одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников.

Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись.

Что известно о ситуации возле Бахмута