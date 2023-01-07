Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны надежно защищают от российских захватчиков подступы к городу-крепости Бахмуту.
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Пограничники ликвидировали командира
Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника в одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников.
Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись.
Что известно о ситуации возле Бахмута
- Сегодня Бахмут является одним из самых горячих мест театра боевых действий. Более того, в течение последних шести месяцев город был центром интенсивных боев. В сети показали, какие изменения за время полномасштабной войны претерпел город. Если коротко – ужасных.
- На опубликованных спутниковых снимках видно, что от домов, где когда-то кипела жизнь, остались одни развалины. Известно, что на сегодняшний день оккупантам удалось разрушить более 60% города.
- Оккупанты, несмотря на обещания, не смогли взять Бахмут из-за мощного сопротивления украинской стороны. Россиян готовят к очередной мобилизации, однако одно дело вызвать мужчин в военкомат, другое – оснастить и отправить их на фронт.
- Россияне не оставляют попыток взять Бахмут под свой контроль, разрушая его до основания. Однако ВСУ отвергли оккупантов за пределы города – на предыдущие позиции
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин буквально одержим захватом Бахмута. Дело в том, что он стремится контролировать шахты возле города.
- 6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших гражданских.
- В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.