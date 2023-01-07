Військовослужбовці Держприкордонслужби України у складі Сил оборони надійно захищають від російських загарбників підступи до міста-фортеці Бахмут.

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Прикордонники ліквідували командира

Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників.

Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли.

Що відомо про ситуацію біля Бахмуту