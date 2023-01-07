Військовослужбовці Держприкордонслужби України у складі Сил оборони надійно захищають від російських загарбників підступи до міста-фортеці Бахмут.
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Прикордонники ліквідували командира
Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників.
Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли.
Що відомо про ситуацію біля Бахмуту
- Сьогодні Бахмут є одним з найгарячіших місць театру бойових дій. Ба більше, протягом останніх шести місяців місто було центром інтенсивних боїв. У мережі показали, яких змін за час повномасштабної війни зазнало місто. Якщо коротко – жахливих.
- На опублікованих супутникових знімках видно, що від будинків, де колись кипіло життя, залишились одні руїни. Відомо, що станом на сьогодні окупантам вдалося зруйнувати понад 60% міста.
- Окупанти, попри обіцянки, не змогли взяти Бахмут через потужний спротив української сторони. Росіян готують до чергової мобілізації, втім одна справа викликати чоловіків до військкомату, інша – оснастити й відправити їх на фронт.
- Росіяни не полишають спроб взяти Бахмут під свій контроль, руйнуючи його вщент. Проте ЗСУ відкинули окупантів за межі міста – на попередні позиції
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин буквально одержимий захопленням Бахмута. Річ у тім, що він прагне контролювати шахти біля міста.
- 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних.
- Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.