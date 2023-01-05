Як зазначив під час телемарафону глава Донецької ОВА Павло Кириленко, ворог понад половину міста зруйнував вщент. Водночас є хороші новини, які стосуються успіхів Сил оборони.

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Окупантів вдалося відкинути

За словами Кириленка, "ворог відкинутий на свої попередні позиції". Він має на увазі, що російське військо вдалося відігнати за межі Бахмута.

Глава ОВА зазначив, що українські військові мужньо захищають Бахмут від окупантів. Тож ворогові ніяк не вдається просунутися. Водночас саме місто неабияк постраждало від рук загарбників. Понад 60% зруйновані.

Кириленко в ефірі додав, що російські військові не припиняють обстрілювати Бахмут. Внаслідок атак 4 січня загинуло двоє жінок. Вони стали жертвами артилерійського вогню, який окупанти відкривають по цивільному населенню.