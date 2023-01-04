Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що територію на Бахмутському напрямку взялися окупувати кілька російських приватних військових компаній, і в них це просто не виходить.

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Росіяни "здулися" в районі Бахмута

Світан зазначив, що наступ російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку "захлинувся".

Вони "здулися". Є таке поняття в армії. "Здулися" з багатьох причин. Основна – це брак боєприпасів,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Адже, пояснив він, ми останнім часом знищили кілька великих російських складів із боєприпасами, зокрема, в Ірміному та Кадіївці. До того ж ЗСУ працює по певних логістичних ланцюжках, тому зараз інтенсивність ворожих обстрілів у районі Бахмута впала щонайменше вдвічі.

Військовий експерт додав, що без підтримки артилерії дуже складно виконувати бойові завдання, наприклад, у режимі наступу з поля на місто, на хорошу лінію укріплення. Тому можна сказати, що в районі Бахмута росіяни "здулися".

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Які російські ПВК воюють біля Бахмута

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що вагнерівці вже відкрито заявляють про брак боєприпасів, звинувачуючи в цьому російське командування. Водночас це все ж проблема логістики, яку наші воїни знищують завдяки HIMARS.

Тому в районі Бахмута лише поки що ця причина – зменшення кількості боєприпасів. Живої сили там вистачає,

– заявив Світан.

За його словами, в район Бахмута закидаються переважно вагнерівці та деякі інші приватні військові компанії. Загалом там воюють близько 3 ПВК. Також є деякі підрозділи російської армії, які здійснюють відповідні наступальні завдання. Мовиться переважно про морську піхоту й повітряно-десантні війська.

Військовий експерт додав, що в районі Макіївки, трохи на південь від Донецька й на південний схід від Донецько-Макіївської агломерації справді перебувають мобілізовані росіяни. Так окупанти намагаються збільшити щільність військ до глибини 50 кілометрів.

Яка ситуація біля Бахмута: коротко