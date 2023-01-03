Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що під Бахмутом росіяни підключають, крім регулярних військ, приватні армії.

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Під Бахмутом воюють три приватні підрозділи

Маляр інформує, що є інформація, що під Бахмутом не тільки вагнерівці, але й два інші приватні підрозділи. За її словами, ймовірно, йдеться про ПВК "Патріот" та ще один підрозділ нерегулярних військ.

Ми повинні розуміти, що в росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати й вони намагаються його залучати як на регулярній основні, так і в приватних арміях,

– сказала Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що Україні не варто недооцінювати ресурс Росії як держави загалом.

"Можливо, вони не в змозі вести бойові дії з такою інтенсивністю, як на початку. Але в них ще достатньо запасу, щоб вести війну", – резюмувала вона.

Яка ситуація під Бахмутом