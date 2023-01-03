Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що під Бахмутом росіяни підключають, крім регулярних військ, приватні армії.
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Під Бахмутом воюють три приватні підрозділи
Маляр інформує, що є інформація, що під Бахмутом не тільки вагнерівці, але й два інші приватні підрозділи. За її словами, ймовірно, йдеться про ПВК "Патріот" та ще один підрозділ нерегулярних військ.
Ми повинні розуміти, що в росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати й вони намагаються його залучати як на регулярній основні, так і в приватних арміях,
– сказала Маляр.
Заступниця глави Міноборони додала, що Україні не варто недооцінювати ресурс Росії як держави загалом.
"Можливо, вони не в змозі вести бойові дії з такою інтенсивністю, як на початку. Але в них ще достатньо запасу, щоб вести війну", – резюмувала вона.
Яка ситуація під Бахмутом
- Росія з травня 2022 року намагається захопити Бахмут, втрачаючи там вкрай багато живої сили та техніки. За минулу добу там було знищено ще 189 російських військових.
- Глава ГУР МО Кирило Буданов пояснював, що вагнерівці вчепилися у Бахмут через особисті інтереси Євгенія Пригожина та Сєргєя Суровікіна.
- Під Бахмутом тривають напружені та кровопролитні бої для обох сторін. Тільки за одну добу біля Бахмута окупанти здійснили 229 бойових зіткнень та завдали 259 обстрілів.
- У Міноборони Великої Британії прогнозують, що росіяни не будуть мати успіху на Бахмутському напрямку. Причина в тому, що ЗСУ закріпили позиції. В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може знизити темп наступу під Бахмутом через дефіцит боєприпасів.