У звіті вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що дефіцит снарядів у Росії може зменшити темпи бойових дій в районі Бахмута. Аналітики дійшли такого висновку, аналізуючи заяви керівника ГУР МО Кирила Буданова.

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Дефіцит боєприпасів знижує ризик наступу Росії з Білорусі

У повідомленні йдеться, що російські війська, ймовірно, виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів. Унаслідок цього окупантам буде важко підтримувати чинний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Кирило Буданов 31 грудня повідомив, що проблеми росіян з артилерійськими боєприпасами стануть більш відчутними до березня 2023 року. За його словами, раніше ворог використовував 60 тисяч артилерійських снарядів на день, а зараз цей показник становить 19 – 20 тисяч снарядів.

Крім того, Буданов заявив, що російські сили вилучили всі залишки артилерійських боєприпасів із білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні.

Про дефіцит снарядів 24 грудня інформувала розвідка Міноборони Британії. У повідомленні йшлося, що росіянам не вистачає необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту в Україні вимагає від російських військових витрачати значну кількість снарядів і ракет щодня.

ISW оцінює, що обмеження щодо боєприпасів, ймовірно, частково перешкодять російським військам підтримувати високі темпи операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі,

– йдеться у повідомленні.

Також аналітики зазначають, що вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність вести високі темпи операцій в інших місцях України.

"Цей український звіт про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним", – додали в ISW.

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