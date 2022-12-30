Про це сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він повідомив, що Росія має "дуже великі проблеми" з комплектуванням чинних підрозділів через те, що вони беруть участь у бойових діях і зазнають великих втрат.
Це цікаво РПЦ підтримує Путіна, але благає не мобілізовувати священників, – ISW
У планах Росії 5 січня розпочати мобілізацію
Крім того, за словами Буданов, росіянам під час формування нових підрозділів вже не вистачає живої сили. Керівник ГУР сказав, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.
Виходячи з цього, вони розглянули й прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5 січня – не знаю. У планах стоїть 5 січня. Оголосять 5 чи 9 січня – це нічого не змінить,
– сказав Буданов.
Він наголосив, що Росії доведеться починати нову хвилю мобілізації. При цьому глава української розвідки зазначив, що минула мобілізація, яку Росія начебто закінчила, "нікуди не поділася".
"Вона продовжується, і станом на зараз повним ходом мобілізують людей на війну", – додав Буданов. За його словами, жодних змін у порівнянні з минулою хвилею мобілізації не буде. Хіба російські військкомати вже адаптувалися.
Росія готує 200 тисяч солдатів для нового наступу
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Він повідомив, що ворог готується до нового наступу.
- Залужний розповів, що Росія може розпочати новий наступ на Півдні, Донбасі або знову піти на Київ. Як сказав головнокомандувач ЗСУ, відповідно до найгіршого сценарію, наступ росіян може розпочатися у січні.
- На Заході вважають, що новий наступ Росії майже неминучий. При цьому аналітики схиляються до того, що наступ окупантів із Півночі не буде мати успіху. Причина в тому, що білоруські та російські війська навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ