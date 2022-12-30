Про це сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він повідомив, що Росія має "дуже великі проблеми" з комплектуванням чинних підрозділів через те, що вони беруть участь у бойових діях і зазнають великих втрат.

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У планах Росії 5 січня розпочати мобілізацію

Крім того, за словами Буданов, росіянам під час формування нових підрозділів вже не вистачає живої сили. Керівник ГУР сказав, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Виходячи з цього, вони розглянули й прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5 січня – не знаю. У планах стоїть 5 січня. Оголосять 5 чи 9 січня – це нічого не змінить,

– сказав Буданов.

Він наголосив, що Росії доведеться починати нову хвилю мобілізації. При цьому глава української розвідки зазначив, що минула мобілізація, яку Росія начебто закінчила, "нікуди не поділася".

"Вона продовжується, і станом на зараз повним ходом мобілізують людей на війну", – додав Буданов. За його словами, жодних змін у порівнянні з минулою хвилею мобілізації не буде. Хіба російські військкомати вже адаптувалися.

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