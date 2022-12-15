Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові мають втримати чинну лінію фронту й не втратити позиції, створити резерви та посилити ППО й ПРО.
До речі Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли
На чому наголосив Залужний
Це важливо. Тому що я знаю, що звільнити її в десять – п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз – втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання,
– сказав Залужний.
Головнокомандувач заявив, що друге стратегічне завдання ЗСУ – підготуватися до нової фази війни, яка може статися в лютому. Він підкреслив, що Росія може піти в наступ з різних напрямків, зокрема й на Київ.
"Друге, дуже важливе для нас стратегічне завдання – створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку", – зазначив Залужний.
Щодо третього завдання, то воно стосується протиракетної і протиповітряної оборони. Залужний припустив, що через російські обстріли українська енергосистема на межі.
На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу – 24 канал) зруйнують… тоді починають мерзнути дружини та діти солдатів. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?,
– резюмував він.
Головне з інтерв'ю Валерія Залужного
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю виданню The Economist щодо війни в Україні. Залужний сказав, що в нього є розуміння, як перемогти Росію та вийти на позиції станом на 23 лютого.
- Та він зазначив, що в Україні недостатньо ресурсів, щоб проводити великі операції. За його словами, Україна може вийти на кордони станом на 23 лютого, якщо отримає 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць.
- Також головнокомандувач ЗСУ анонсував масштабну операцію, над якою вже працює армія. Однак спостерігати її люди поки не можуть.
- Залужний зазначив, що Росія готує близько 200 тисяч військових і припускає, що окупанти можуть повторно піти на Київ. Водночас нову велику хвилю мобілізації в Україні, як сказав Залужний, не варто очікувати.