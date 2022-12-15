Ця операція, так би мовити, "на підході", однак спостерігати її люди поки не можуть. Українська армія потребує більше ресурсів, зокрема, боєприпасів.

До речі Росія готує 200 тисяч нових солдатів, – Залужний оцінив можливий повторний наступ на Київ

З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з них,

– розповів головнокомандувач.

Вийти на кордони 23 лютого – реально

Залужний точно знає, що ЗСУ може перемогти ворога, але для цього потрібні ресурси. Він назвав орієнтовну кількість: 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.

Тоді, за словами генерала, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Однак двома бригадами це втілити не вийде. ЗСУ отримує менше, ніж те, що потрібно. Залужний підсумував, що армія може та повинна забрати набагато більше своєї території.

Росіяни можуть ще раз піти на Київ

Головнокомандувач попередив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Він не сумнівається, що окупанти ще раз підуть на Київ.

Ймовірність повторного наступу на столицю Залужний пояснив наступною тезою. Він констатував, що мобілізація в Росії, на жаль, спрацювала. Загарбники мають в резерві 1,2 – 1,5 мільйона осіб.