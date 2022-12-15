Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Залужний не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ.
Читайте також ЗСУ просунулись біля Діброви на Донбасі, – Генштаб
Залужний переконаний, що росіяни знову підуть на Київ
Залужний наголосив, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.
Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати,
– сказав Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний зазначив, що вивчав історію двох чеченських воєн, де все було так само. "Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", – заявив він.
"Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив Залужний.
Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.
Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ
- Російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування в найближчі місяці – уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Російські бойові сили, які звільнилися після відходу із західного (правого) берега Херсонської області, передислокувалися в різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній Донецькій області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни запевняють, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію в найближчі місяці.