Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Залужний не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ.

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Залужний переконаний, що росіяни знову підуть на Київ

Залужний наголосив, що все ж таки "часткова мобілізація" в Росії спрацювала. За його інформацією, у резерві російської армії є 1,2 – 1,5 мільйона осіб.

Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати,

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що вивчав історію двох чеченських воєн, де все було так само. "Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", – заявив він.

"Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив Залужний.

Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Росія може спробувати розпочати широкомасштабний наступ