Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Залужный не сомневается в том, что оккупанты снова пойдут на Киев.
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Залужный убежден, что россияне снова пойдут на Киев
Залужный отметил, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.
Это неправда, что их проблемы настолько ужасные, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать,
– сказал Главнокомандующий ВСУ.
Залужный отметил, что изучал историю двух чеченских войн, где все было так же. "Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", – заявил он.
"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", – подчеркнул Залужный.
В частности, уже в январе, но, скорее всего, весной, Россия может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.
Россия может попытаться начать широкомасштабное наступление
- Российские войска могут возобновить наступательные операции по двум основным направлениям продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или в Донецкой области.
- Российские боевые силы, освободившиеся после ухода с западного (правого) берега Херсонской области, передислоцировались в разные районы Донбасса, усиленные мобилизованными резервистами. Кроме того, российские войска могут надеяться начать наступление в западной Донецкой области, чтобы развить незначительный прогресс, достигнутый в ноябре в районе Угледар-Павловка.
- Аналитики американского Института изучения войны уверяют, что российские боевые возможности остаются деградированными, и что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.