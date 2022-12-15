Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Залужный не сомневается в том, что оккупанты снова пойдут на Киев.

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Залужный убежден, что россияне снова пойдут на Киев

Залужный отметил, что все-таки "частичная мобилизация" в России сработала. По его информации, в резерве российской армии есть 1,2 – 1,5 миллиона человек.

Это неправда, что их проблемы настолько ужасные, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что изучал историю двух чеченских войн, где все было так же. "Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему", – заявил он.

"Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", – подчеркнул Залужный.

В частности, уже в январе, но, скорее всего, весной, Россия может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Россия может попытаться начать широкомасштабное наступление