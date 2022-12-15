Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За словами Головнокомандувача, в його розпорядженні достатня кількість людей.

До речі Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли

Залужний заявив, що йому потрібна техніка

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що йому не потрібні сотні тисяч людей.

Ми її вже проводимо як є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч,
– сказав він.

При цьому Залужний розповів, що на цій фазі війни йому потрібна техніка. "Нам потрібні танки, потрібні бронетранспортери, БМП. Нам потрібні боєприпаси. Зверніть увагу, я зараз не говорю про F-16", – додав він.

Про що ще сказав головнокомандувач ЗСУ

  • Залужний заявив, що в нього є розуміння, як перемогти Росію та прогнати окупантів на позиції 23 лютого. Однак через ресурси, які наразі має Україна, Головнокомандувач сказав, що не може наразі проводити великі операції.
  • Він зазначив, що Україна може вийти на кордони станом на 23 лютого, якщо отримає 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць.
  • Також головнокомандувач ЗСУ анонсував масштабну операцію, над якою армія вже працює. Однак спостерігати її люди поки не можуть.
  • Крім того, Залужний зазначив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників. Він припускає, що окупанти можуть повторно піти на Київ.