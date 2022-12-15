Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За словами Головнокомандувача, в його розпорядженні достатня кількість людей.

До речі Неспроможні здолати ЗСУ, ведуть війну навіть з немовлятами, – Залужний про російські обстріли

Залужний заявив, що йому потрібна техніка

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що йому не потрібні сотні тисяч людей.

Ми її вже проводимо як є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч,

– сказав він.

При цьому Залужний розповів, що на цій фазі війни йому потрібна техніка. "Нам потрібні танки, потрібні бронетранспортери, БМП. Нам потрібні боєприпаси. Зверніть увагу, я зараз не говорю про F-16", – додав він.

Про що ще сказав головнокомандувач ЗСУ

Залужний заявив, що в нього є розуміння, як перемогти Росію та прогнати окупантів на позиції 23 лютого. Однак через ресурси, які наразі має Україна, Головнокомандувач сказав, що не може наразі проводити великі операції.

Він зазначив, що Україна може вийти на кордони станом на 23 лютого, якщо отримає 300 танків, 600 – 700 БМП і 500 гаубиць.

Також головнокомандувач ЗСУ анонсував масштабну операцію, над якою армія вже працює. Однак спостерігати її люди поки не можуть.

Крім того, Залужний зазначив, що Росія готує близько 200 тисяч загарбників. Він припускає, що окупанти можуть повторно піти на Київ.

Зверніть увагу. Верховна Рада України 16 листопада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.