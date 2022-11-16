Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. "За" проголосували 294 та 297 нардепів відповідно.

До теми Наскільки в Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: фото указу

Строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Другим Законом депутати затвердили Указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації з 21 листопада 2022 року на 90 діб.

Довідка! Це вже п'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та сьогодні.

Попередньо, Президент Володимир Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію. Втім, не було уточнено термінів. Тоді ж президент вніс до парламенту відповідні законопроєкти.