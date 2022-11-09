Маляр розповіла, чи буде додатковий призов

Такі питання виникли після того, як 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс на розгляд у Верховну раду проєкт закону про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Водночас заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила, що наразі в Україні не очікується додаткова мобілізація.

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За її словами, поки у лавах Збройних Сил України вистачає людей, однак у разі зміни ситуації на лінії фронту в Україні може бути проведена додаткова мобілізація. Так, вона підкреслила, що перебіг мобілізації залежатиме винятково від ситуації на фронті.