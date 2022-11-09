Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

04:15 Ситуація на Півдні залишається контрольованою. Окупанти обстрілюють наші позиції та населені пункти. Втім, ЗСУ теж завдають ворогу чималих втрат. Зокрема, українські захисники знищили 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки.

03:40 Політологиня Олеся Яхно констатувала, що у Росії зростає вплив Кадирова та Пригожина, адже вони активно критикують, зокрема, міністерство оборони за невдачі в Україні, що подобається росіянам. Утім їхня кар'єра обмежена біографічними особливостями.

01:18 ЗМІ стверджують, що Росія і США планують обговорити відновлення інспекцій на об'єктах атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння. Переговори хочуть відновити протягом наступних кількох тижнів.

00:37 Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни. Зараз потрібна допомога кожного українця.