Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 9 листопада доповіли у Генштабі ЗСУ. За їхніми даними, російські загарбники продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Росія атакувала десяток населених пунктів

Протягом минулої доби Збройні Сили України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Новоселівського Луганської області та Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Веселого, Кліщіївки, Майорська, Новомихайлівки, Опитного, Павлівки, Первомайського, Соледара і Яковлівки на Донеччині.

Ба більше, відомо, що противник:

завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари;

понад 70 разів вдарив з реактивних систем залпового вогню;

атакував понад 35 населених пунктів Сумщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини.

Росія формує угруповання в Білорусі

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проте Білорусь і надалі підтримує Росію у війні, надавши їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі,

– повідомив Генштаб.

За попередньою інформацією, відомо, що військові білоруської 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в якості "братської" допомоги купили для російського 15 мотострілецького полку та 2 мотострілецької дивізії до ста аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

Окрім того, у складі прикордонників Білорусь створює підрозділи операторів ударних безпілотників, а правоохоронці країни посилено почали шукати та затримувати громадян з проукраїнською позицією та тих, хто критикує війну, яку почала Росія.

Яка ситуація на інших напрямках

на Сіверському напрямку – ворог гатив в районі Попівки зі ствольної артилерії;

– ворог гатив в районі Попівки зі ствольної артилерії; на Слобожанському – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Амбарного, Бударки, Вільхуватки, Гоптівки, Дворічного, Землянки, Мілового та Стариці Харківської області;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Амбарного, Бударки, Вільхуватки, Гоптівки, Дворічного, Землянки, Мілового та Стариці Харківської області; на Куп'янському та Лиманському – з артилерії різних типів у районах Берестового, Крохмального і Чернещини на Харківщині, а також Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки на Луганщині та Тернів і Ямполівки, що на Донеччині;

– з артилерії різних типів у районах Берестового, Крохмального і Чернещини на Харківщині, а також Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки на Луганщині та Тернів і Ямполівки, що на Донеччині; на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Залізного, Кліщіївки, Майорського, Опитного, Північного та Соледара на Донеччині;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Залізного, Кліщіївки, Майорського, Опитного, Північного та Соледара на Донеччині; на Авдіївському – з танків та всього спектру артилерії, в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Нетайлового, Новомихайлівки, Опитного та Первомайська, що на Донеччині;

– з танків та всього спектру артилерії, в районах Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Нетайлового, Новомихайлівки, Опитного та Первомайська, що на Донеччині; на Новопавлівському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Великої Новосілки, Володимирівка, Времівки, Вугледара, Микільського, Нескучного, Павлівки, Пречистівки та Шевченкового на Донеччині;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Великої Новосілки, Володимирівка, Времівки, Вугледара, Микільського, Нескучного, Павлівки, Пречистівки та Шевченкового на Донеччині; на Запорізькому – з різнокаліберної артилерії в районах Степового та Чарівного;

– з різнокаліберної артилерії в районах Степового та Чарівного; на Південнобузькому – росіяни вдарили в райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від авіаударів постраждали Нова Кам'янка та Білогірка, що на Херсонщині.

Карта бойових дій станом на ранок 9 листопада

ЗСУ добряче вдарили по ворогу: сотні загиблих, багато втраченої техніки

Генштаб ЗСУ підтвердив, що на окупованій частині Запоріжжя 6 листопада ЗСУ знищили 15 одиниць ворожої військової техніки різного типу, поранили чи знищили до 150 окупантів.

Ба більше, наша авіація вдарила по окупантах 18 разів та атакувала:

4 взводні опорні пункти;

10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Окрім цього, наші бійці збили 5 ворожих безпілотників "Ланцет" та 4 "Орлани", а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по пункту управління ворога та 4 районах базування.

Ворог втрачає до тисячі військових на добу

Тільки станом на ранок 8 листопада російські окупанти втратили 710 одиниць особового складу, а загальні втрати з 24 лютого вражають. Адже мовиться про 77 тисяч 170 російських солдатів.

Окрім цього, 7 листопада було 530 загиблих, 6 числа – 490, 5 – ще 600. Попри великі втрати на Донеччині, ворог вдає ніби їх немає.

Після обурення 155 полку через 300 вбитих, поранених та зниклих безвісти під Павлівкою, міноборони Росії заявило, що там нібито "ефективний наступ".

Згодом і зовсім послало слідчих, щоб з'ясувати, "куди" ділись російські морпіхи.

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