Після цієї заяви обурились навіть російські пропагандисти. Один з них насмілився написати, що 155 бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту Росії треба евакуювати, проте такої можливості немає.

Читайте також Щодня даємо відсіч: військові розповіли про останні успішні удари по окупантах на Донбасі

Після обурення окупантів, влада заговорила про втрати

Завдяки грамотним діям командирів підрозділів, втрати морпіхів за даний період не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими, значна частина яких вже повернулися у стрій,

– заявило міноборони Росії.

Додало, що нібито понад 10 діб підрозділ бригади веде "ефективні наступальні дії" в напрямку Вугледара.

Проте пропагандист Алєксєй Сладков заявив, що під Павлівкою немає ані нових підрозділів, ані можливості вивести виснажені. Тому що росіяни перебувають під обстрілом зі боку Вугледара та інших напрямків.



Алєксєй Сладков бідкався через події в Павлівці / Скриншот зі сторінки пропагандиста

Проте вже наступного дня, 7 листопада, російський пропагандист поспішив пояснити, що насправді мовиться про 300 вбитих та поранених. За його словами, мовляв, російські окупанти повідомили про "300 вбитих та поранених, а може навіть 500".



Окупанти далі говорять про події під Павлівкою / Скриншот зі сторінки Алєксєя Сладкова

Вже навіть пропагандисти закликають казати правду, повідомляючи, що українці публікують наочний контент із ч**тової Павлівки.

Що цьому передувало

6 листопада ворожі бійці 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії почали бідкатись, що за декілька днів у них вже 300 осіб особового складу вибули з рядів.

Зокрема, є серед цих трьох сотень і "двохсоті", і "трьохсоті", і зниклі безвісти.

За даними росЗМІ, через шалені втрати російські загарбники вирішили поплакатись губернатору. Зокрема, вони почали скаржитись на російських командирів, які кинули їх як "гарматне м'ясо" у цей наступ, аби покращити своє життя.

Бригада плакалась, що ціною смертей та поранень особового складу один з "командувачів" отримав бонуси, а другий став "героєм Росії". Росіян, якими командують, керівники називають м'ясом.

Російські солдати поскаржились, що їхнім керівникам начхати на все, тільки б показати себе. Детальніше про інцидент читайте за посиланням.

Дивіться також – свіжі втрати ворога за 7 листопада: відео