Наші військові кожного дня ліквідовують ворога. То ж кількість втрат "другої армії світу" невпинно зростає.
Увага Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ
Втрати ворога у техніці станом на 7 листопада
Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, з 24 лютого ворог втратив 76 тисяч 460 одиниць особового складу. Щодо техніки, то російські загабники вже недораховуються:
- танків –2771 (+6);
- бойових броньованих машин –5630 (+19);
- артилерійських систем – 1782 (+1);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засобів ППО – 202 (+0);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);
- крилатих ракет – 399 (+0);
- кораблів і катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);
- спеціальної техніки – 157 (+2).
Втрати окупантів станом на 7 листопада / Фото Генштаб ЗСУ
Які втрати росіян на війні: важливі новини
- Збройні Сили Україн потужно атакують ворога по всій лінії фронту. Зокрема, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" 6 листопада точними ударами знищили одразу 3 ворожі безпілотники на Харківщині.
- Згодом стало відомо, що Збройні Сили України атакували ворога на Херсонщині. Так, українські військові вдарили по одній з будівель у Каховці, де було до 200 військовослужбовців російської армії. Проте свої втрати Москва традиційно приховує.
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