Наші військові кожного дня ліквідовують ворога. То ж кількість втрат "другої армії світу" невпинно зростає.

Увага Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ

Втрати ворога у техніці станом на 7 листопада

Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, з 24 лютого ворог втратив 76 тисяч 460 одиниць особового складу. Щодо техніки, то російські загабники вже недораховуються:

  • танків –2771 (+6);
  • бойових броньованих машин –5630 (+19);
  • артилерійських систем – 1782 (+1);
  • РСЗВ – 391 (+0);
  • засобів ППО – 202 (+0);
  • літаків – 277 (+0);
  • гелікоптерів – 260 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);
  • крилатих ракет – 399 (+0);
  • кораблів і катерів – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8);
  • спеціальної техніки – 157 (+2).


Втрати окупантів станом на 7 листопада / Фото Генштаб ЗСУ

Які втрати росіян на війні: важливі новини

Дивіться також – військовий експерт Черник розповів про шалені втрати в Путіна: відео