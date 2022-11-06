Так, бійці "Альфа" вдарили по бойових машинах піхоти російських загарбників. Потужне відео оприлюднили в СБУ.
До речі ЗСУ "мінуснули" ще майже пів тисячі окупантів: втрати ворога станом на 6 листопада
Як спецпризначенці СБУ знищили 3 БМП російської армії
Українці воїни виявили місце скупчення техніки ворога на Харківському напрямку. Цілі моментально знищили вогнем з міномета калібром 120 міліметрів.
В окупантів дуже "підгоріло". Бійці "Альфа" точними ударами знищили одразу 3 ворожі БМП.
Внаслідок удару відбулася детонація боєкомплекту. Техніку путінського війська охопило сильне полум'я.
Працюємо далі для повної перемоги! Слава Україні,
– підкреслили в СБУ.
Цікаво Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ
Як бійці "Альфа" знищили ворожі БМП: дивіться відео
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Втрати ворога на війні проти України: дані на ранок 6 листопада
Загалом наші захисники вже знищили 5611 броньованих машин ворога. Зокрема, 10 з них лише за одну добу, 5 листопада.
Також наші воїни ліквідували 75 930 окупантів. У російської армії колосальні втрати у техніці:
- Танків – 2765 одиниць,
- артилерійських систем – 1781 одиниця,
- РСЗВ – 391 одиниця,
- засоби ППО – 202 одиниці,
- літаків – 277 одиниць,
- гелікоптерів – 260 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 одиниць,
- крилаті ракети – 399 одиниць,
- кораблі / катери – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 одиниці,
- спеціальна техніка – 155 одиниць.
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