За останню добу ЗСУ знищили 490 ворогів. Зазначимо, що ці цифри можуть бути навіть вищими, адже через інтенсивність боїв рахувати ворожі втрати непросто.

Увага Лише на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гинуть сотні росіян, – ЗСУ

Втрати ворога у техніці станом на 6 листопада

Танків – 2765 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 5611 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 1781 (+5) одиниця,

РСЗВ – 391 одиниця,

засоби ППО – 202 одиниці,

літаків – 277 одиниць,

гелікоптерів – 260 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі /катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) одиниці,

спеціальна техніка – 155 одиниць.



Втрати окупантів станом на 6 листопада / Фото Генштаб ЗСУ