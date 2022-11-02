ЗСУ продовжують ліквідувати окупантів на всіх напрямках Так, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине близько сотні російських військових. Про це в ефірі телеканалу Freeдом повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

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Окупанти поповнюють свої втрати постійно. Ви ж бачите, наскільки великі втрати у них – щодня кілька сотень людей, було майже під тисячу. Це Авдіївський, Бахмутський напрямок – близько сотні на кожному з цих напрямків бойові втрати та стільки ж поранених,

– заявив він.

За його словами, окупанти підтягують мобілізованих, щоб компенсувати втрати, практично всі вони з мінімальною підготовкою. Череватий додав, що безліч "мобіків" вже повернулися назад – без частин тіла, з пораненнями або в чорних мішках.

При цьому кадрові російські військові до нових мобілізованих ставляться зневажливо. Нерідко траплялися випадки, коли їх використовували як приманку, посилали вперед, як "гарматне м'ясо".

Втрати ворога у техніці

Українські військові продовжують скорочувати чисельність російської армії. Тільки за минулу добу наші захисники ліквідували ще 650 окупантів. Загальні бойові втрати Росії вже складають 72 470 військових. Крім того, ворог зазнає рекордних втрат у техніці:

танків – 2 698 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 501 (+16) одиниця,

артилерійських систем – 1 730 (+2) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 276 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 257 (+4) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),

крилатих ракет – 397 (+45),

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) одиниць,

спеціальної техніки – 154 (+0).

У Генштабі ЗСУ зазначають, що найбільше втрат за минулу добу окупанти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Водночас, як зазначили у відомстві, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.