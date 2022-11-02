ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов по всем направлениям
Да, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни российских военных. Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.
Главное Избиение вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны
оккупанты пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них – ежедневно несколько сотен человек было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление – около сотни на каждом из этих направлений боевые потери и столько же раненых,
– заявил он.
По его словам, оккупанты подтягивают мобилизованных, чтобы компенсировать потери, практически все они с минимальной подготовкой. Череватый добавил, что множество "мобиков" уже вернулись назад. без частей тела, с ранениями или в чёрных мешках.
При этом кадровые российские военные к новым мобилизованным пренебрежительно относятся. Нередки случаи, когда их использовали как приманку, посылали вперед, как "пушечное мясо".
Потери врага в технике
Украинские военные продолжают сокращать численность русской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 650 кафиров . Общие боевые потери России уже составляют 72470 военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:
- танков – 2 698 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 501 (+16) единица,
- артиллерийских систем – 1 730 (+2) единиц,
- РСЗО – 383 (+0) единицы,
- средств ПВО – 197 (+0) единиц,
- самолетов – 276 (+1) единиц,
- вертолетов – 257 (+4) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 415 (+2),
- крылатых ракет – 397 (+45),
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 143 (+15) единиц,
- специальной техники – 154 (+0).
В Генштабе ВСУ отмечают, что больше потерь за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлении.
В то же время, как отметили в ведомстве, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.
К теме – Потери России 1 ноября: смотрите видео