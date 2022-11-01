24 канал собрал все важнейшие события, произошедшие на фронте и в тылу, за 1 ноября. Больше – читайте дальше.

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05:12 Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему в последние дни так сильно возросло количество ликвидированных кафиров за день. Объяснением этого есть 2 причины:

ВСУ отражают все атаки россиян возле Бахмута и осуществляют контратакующие рейды, приводящие к потерям у врага;

на правом берегу Херсона противник держит оборону, но артиллерийской поддержки становится все меньше.

03:18 В ОК "Юг" отчитались о ситуации в своей зоне ответственности:

в Бериславском районе Херсонской области наши военные сбили 2 российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор";

украинская армейская авиация атаковала скопление врага возле Снегиревки Николаевской области;

подтвержденные потери захватчиков составляют 21 солдат, военный автомобиль и миномет

02:26 Во время воздушной тревоги над Полтавской областью сбили 4 вражеских дрона. Они упали на гражданские объекты и загорелся пожар. Там уже работают спасатели. Добавим, что звуки взрывов услышали и жители Днепра. Официальной информации пока нет.

00:47 В Белгороде снова упала ракета, которую россияне запускали в Харьков. Местные власти традиционно лгут о "работе ПВО".