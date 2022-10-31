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6:15 В Запорожье возможны отключения света с 6 часов утра 31 октября. В этом регионе всех потребителей разделили уже на 4 группы. В частности, сначала планируют отключить первую очередь. Света не будет ориентировочно 3 часа.

Отключать свет будут по графику:

1 очередь с 06:00 до 10:40;

2 очередь с 10:40 до 14:20;

3 очередь с 14:20 до 18:00;

4 очередь с 18 до 22:00. В частности, говорится о крупных промышленных предприятиях.

С потенциальными графиками отключений электроэнергии на Запорожье можно ознакомиться по ссылке.

6:11 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что с 31 октября в регионе снова будут почасовые отключения света. Так, потребителей традиционно разделили на три группы. Соответственно могут выключать с 7 до 12 часов, либо с 17 до 22, либо с 12 до 17.



График почасовых отключений света во Львовской области / Скриншот 24 канала

6:00 Во многих областях Украины в ночь на 31 октября объявляли воздушную тревогу. Сирены включили в 1 час ночи. Они продолжались менее 25 минут.