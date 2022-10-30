Враг не имеет успеха на поле боя, ведь украинские военные умело дают отпор. О главном, что случилось на фронте и в тылу – читайте в материале 24 канала.

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01:35 После того, как Россия отменила зерновое соглашение, страна-агрессор выдала циничное заявление – предложила заменить украинское зерно своим. Якобы в ближайшие четыре месяца агрессор может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна.