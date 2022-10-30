Ворог не має успіху на полі бою, адже українські військові вміло дають відсіч. Про головне, що трапилося на фронті та в тилу – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми ППО України – посилена, Росія призупинила зернову угоду: хронологія 248 дня війни

02:58 Російські загарбники готуються до оборони в Новій Каховці та продовжують примусову евакуацію місцевого населення з вулиць на узбережжі Дніпра. Крім Каховки, людей виселяють і з інших населених пунктів правобережжя.

02:14 Верховний Суд постановив, що повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не можна оскаржити в суді. Адже це лише повідомлення, що людині потрібно прийти до військкомату, тож оскаржувати його немає сенсу.

01:35 Після того, як Росія скасувала зернову угоду, країна-агресорка видала цинічну заяву – запропонувала замінити українське зерно своїм. Нібито в найближчі 4 місяці агресор може безкоштовно поставити до 500 тисяч тонн зерна.