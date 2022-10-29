Українські військові твердо протистоять російським окупантам. Актуальну інформацію про війну в нашій країні зібрав 24 канал.

Увага Вибухи біля Каховської ГЕС, Росія говорить про згортання мобілізації: хронологія 247 дня війни

05:37 Іван Ус – головний консультант Інституту стратегічних досліджень вважає, що до застосування "брудної бомби" Росією можна підготуватись. Зокрема, про це попередить розвідка.

04:35 В ОК "Південь" повідомили про ситуацію на цьому напрямку. За добу українська авіація завдала 8 ударів по позиціях ворога: зокрема, по районах розгортання ППО. 160 вогневих завдань виконали наші артилеристи.

Втрати ворога на Півдні:

34 військові;

2 РСЗВ "Град";

4 танки;

3 міномети;

"Гіацинт".

01:51 Головнокомандувач Валерій Залужний провів розмову з Марком Міллі – головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. щодо ситуації на фронті.

02:53 Розвідка виявила в іранському дроні Mohajer 6 деталь українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вона туди потрапили.

00:58 Володимир Зеленський розглянув петицію щодо припинення громадянства судді Богдана Львова. Президент нагадав, що порядок припинення громадянства визначає Закон. Він доручив комісії вивчити це питання.