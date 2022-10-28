Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 247 доби повномасштабного вторгнення читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Абсурдний виступ Путіна, нічна атака дронами: хронологія 246 дня війни

05:28 Військовий експерт Петро Черник вважає, що морального надлому у російському соціумі ще не сталося. Росіяни все ще підтримують війну проти України та не готові бути в опозиції до Кремля.

02:27 У Кадирова сталась істерика і він вперше визнав втрати на війні в Україні. На Херсонщині ЗСУ успішно ліквідували 23 кадирівців. Однак, мова може йти й про більшу кількість ліквідованих окупантів.

01:28 В ОК "Південь" прозвітували про успіхи: ЗСУ знищили на цьому напрямку 44 окупанти, 2 ворожі склади з боєприпасами й ангар із технікою.

Росіяни намагались атакувати позиції наших військових у:

Баштанському районі Миколаївської області;

Бериславському районі Херсонської області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області.

У Чорному морі перебувають 11 російських кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

01:14 У Рівному повідомили про планове відключення світла на 28 жовтня. Електроенергії не буде орієнтовно до обіду.

01:07 В Рівненській області, у селищі Квасилів повідомили про замінування професійного училища. Після відповідних перевірок – вибухових пристроїв не виявили.