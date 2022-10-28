Про це розповів міський голова Олександр Третяк. За його словами, на деяких вулицях світло вимкнуть о 8:00.
До теми Близько 4 мільйонів українців зараз мають обмеження зі світлом, – Зеленський
Де у Рівному не буде світла з 8:00 до 13:00
- вулиця 16 Липня (частково);
- вулиця 24 Серпня (частково);
- вулиця Валентинович;
- вулиця Академіка Кримського;
- вулиця Антоновича;
- вулиця Архітектора Бургіньйона;
- вулиця Базарна;
- вулиця Барвиста;
- вулиця Березовського;
- вулиця Бориса Андрєєва;
- вулиця Борисенка (частково);
- вулиця Стельмаха (частково);
- вулиця Васильченка (частково);
- вулиця Вересая;
- вулиця Весняна;
- вулиця Вишенського;
- вулиця Відінська – будинки № 2, 39, 41;
- вулиця Відрадна;
- вулиця Возницького;
- вулиця Волинська;
- вулиця Волошина (Червоні гори);
- вулиця Героїв Гурб;
- вулиця Глинки;
- вулиця Гоголя;
- вулиця Гостинна;
- вулиця Гофмана;
- вулиця Гребельна;
- вулиця Гребінки;
- вулиця Григоренка;
- вулиця Грушевського – будинки №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;
- вулиця Багалія;
- вулиця Данила Галицького (район Радіозаводу, частково);
- вулиця Дарвіна;
- вулиця Дачна;
- вулиця Дем'янчука (частково);
- вулиця Дорогобузька;
Актуально Ситуація далі екстрена, – в ОП розповіли, коли відключення світла стануть плановими
- вулиця Досвітня;
- вулиця Драгоманова (частково);
- вулиця Енергетиків (частково);
- вулиця Єдності – будинки №13, 16;
- вулиця Журавлина;
- вулиця Замкова;
- вулиця Здолбунівська;
- вулиця Зелена;
- вулиця Кавказька (частково);
- вулиця Казимира Любомирського;
- вулиця Кармалюка;
- вулиця Карнаухова (частково);
- вулиця Карпінського;
- вулиця Київська – будинки №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;
- вулиця Князя Володимира – будинки №27А, 10, 10А;
- вулиця Княгині Ольги (частково);
- вулиця Кооперативна;
- вулиця Корнинська;
- вулиця Котляревського;
- вулиця Лисенка;
- вулиця Литвина;
- вулиця Литовська;
- вулиця Літня;
- вулиця Лозова;
- вулиця Люблінська;
- вулиця Борецького;
- вулиця Вовчка (частково);
- вулиця Міхновського;
- вулиця Мазепи (частково);
- вулиця Міцкевича – будинки №5, 7;
- вулиця Млинарська;
- вулиця Набережна – будинки № 1А, 10А;
- вулиця Надвірна;
- вулиця Нова;
- вулиця Новака (частково);
- вулиця Новодвірська;
- вулиця Носаля;
- вулиця Озерна;
- вулиця Оршанської перемоги;
- вулиця Островського;
- вулиця Пасхальна;
- вулиця Петлюри;
- вулиця Пластова;
- вулиця Поліщука;
- вулиця Полуботка;
- вулиця Поштова (частково);
Зауважте У 7 областях України далі не буде світла: попередили про аварійні відключення
- вулиця Прилужна;
- вулиця Приозерна;
- вулиця Реміснича;
- вулиця Різдвяна;
- вулиця Родини Мисечків – будинок №13;
- вулиця Бандери – будинки №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 69Б, 69В;
- вулиця Крушельницької (частково);
- вулиця Рижука;
- вулиця Свєшнікова;
- вулиця Світлична;
- вулиця Свободи;
- вулиця Серпанкова;
- вулиця Симиренка;
- вулиця Скоропадського;
- вулиця Скульптора Сосновського;
- вулиця Словацького;
- вулиця Смерекова;
- вулиця Соборна – будинки №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;
- вулиця Спартака;
- вулиця Спокійна;
- вулиця Стрітенська;
- вулиця Студентська;
- вулиця Ступницького;
- вулиця Театральна (ринок Дикого);
- вулиця Тернопільська;
- вулиця Технічна;
- вулиця Тиха;
- вулиця Транспортна – будинки №14, 16;
- вулиця Трипільська;
- вулиця Ушинського;
- вулиця Хвильового;
- вулиця Херсонська;
- вулиця Хліборобів;
- вулиця Хутірська;
- вулиця Черняхівського – будинок №4А;
- вулиця Чеська;
- вулиця Чорновола – будинки №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частково в районі Новий Двір/"На Щасливому";
- вулиця Шевченка (частково);
- вулиця Шепетівська;
- вулиця Шкільна;
- вулиця Ясенева;
- "Грандбазар";
- "Грін Хілс";
- зоопарк;
- кінопалац "Україна";
- майдан Незалежності (частково);
- НУВГП (студмістечко);
Читайте також Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
- ПДМ;
- провулок Васильченка, 11;
- провулок Весняний;
- провулок Граничний;
- провулок Корнинський;
- проспект Миру (частково);
- район Новий Двір;
- район Південний ("На Щасливому");
- район Червоні гори;
- село Колоденка;
- СПК;
- ТОВ "ФОЗЗІ" ;
- ТРЦ "Злата Плаза" (частково)
- Центр Київський, 106;
- частково перехрестя в районі "Істамбул".
Де у Рівному не буде світла з 13:00 до 18:00
- Агропереробка;
- ветеринарна лабораторія на вулиці Кулика і Гудачека;
- вулиця Авраменка;
- вулиця Анатолія Грицая;
- вулиця Бухала – будинки №9, 11;
- вулиця Вербова – частково будинки №2, 4, 16А;
- вулиця Вінницька;
- вулиця Воронного;
- вулиця Арутюняна;
- вулиця Голубина (частково);
- вулиця Дворецька (частково);
Цікаво Аварійні та стабілізаційні: які бувають відключення світла та у чому різниця
- вулиця Дівоча;
- вулиця Дубенська – будинки №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;
- вулиця Кам'янець-Подільська;
- вулиця Корсунська;
- вулиця Кулика і Гудачека – будинки №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;
- вулиця Лайка;
- вулиця Липинського – будинки №53, 55;
- вулиця Лубунського – будинки № 3, 5, 5А;
- вулиця Млинівська – будинки №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;
- вулиця Назара Небожинського – будинки №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частково).
Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу
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