Про це розповів міський голова Олександр Третяк. За його словами, на деяких вулицях світло вимкнуть о 8:00.

До теми Близько 4 мільйонів українців зараз мають обмеження зі світлом, – Зеленський

Де у Рівному не буде світла з 8:00 до 13:00

  • вулиця 16 Липня (частково);
  • вулиця 24 Серпня (частково);
  • вулиця Валентинович;
  • вулиця Академіка Кримського;
  • вулиця Антоновича;
  • вулиця Архітектора Бургіньйона;
  • вулиця Базарна;
  • вулиця Барвиста;
  • вулиця Березовського;
  • вулиця Бориса Андрєєва;
  • вулиця Борисенка (частково);
  • вулиця Стельмаха (частково);
  • вулиця Васильченка (частково);
  • вулиця Вересая;
  • вулиця Весняна;
  • вулиця Вишенського;
  • вулиця Відінська – будинки № 2, 39, 41;
  • вулиця Відрадна;
  • вулиця Возницького;
  • вулиця Волинська;
  • вулиця Волошина (Червоні гори);
  • вулиця Героїв Гурб;
  • вулиця Глинки;
  • вулиця Гоголя;
  • вулиця Гостинна;
  • вулиця Гофмана;
  • вулиця Гребельна;
  • вулиця Гребінки;
  • вулиця Григоренка;
  • вулиця Грушевського – будинки №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;
  • вулиця Багалія;
  • вулиця Данила Галицького (район Радіозаводу, частково);
  • вулиця Дарвіна;
  • вулиця Дачна;
  • вулиця Дем'янчука (частково);
  • вулиця Дорогобузька;

Актуально Ситуація далі екстрена, – в ОП розповіли, коли відключення світла стануть плановими

  • вулиця Досвітня;
  • вулиця Драгоманова (частково);
  • вулиця Енергетиків (частково);
  • вулиця Єдності – будинки №13, 16;
  • вулиця Журавлина;
  • вулиця Замкова;
  • вулиця Здолбунівська;
  • вулиця Зелена;
  • вулиця Кавказька (частково);
  • вулиця Казимира Любомирського;
  • вулиця Кармалюка;
  • вулиця Карнаухова (частково);
  • вулиця Карпінського;
  • вулиця Київська – будинки №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;
  • вулиця Князя Володимира – будинки №27А, 10, 10А;
  • вулиця Княгині Ольги (частково);
  • вулиця Кооперативна;
  • вулиця Корнинська;
  • вулиця Котляревського;
  • вулиця Лисенка;
  • вулиця Литвина;
  • вулиця Литовська;
  • вулиця Літня;
  • вулиця Лозова;
  • вулиця Люблінська;
  • вулиця Борецького;
  • вулиця Вовчка (частково);
  • вулиця Міхновського;
  • вулиця Мазепи (частково);
  • вулиця Міцкевича – будинки №5, 7;
  • вулиця Млинарська;
  • вулиця Набережна – будинки № 1А, 10А;
  • вулиця Надвірна;
  • вулиця Нова;
  • вулиця Новака (частково);
  • вулиця Новодвірська;
  • вулиця Носаля;
  • вулиця Озерна;
  • вулиця Оршанської перемоги;
  • вулиця Островського;
  • вулиця Пасхальна;
  • вулиця Петлюри;
  • вулиця Пластова;
  • вулиця Поліщука;
  • вулиця Полуботка;
  • вулиця Поштова (частково);

Зауважте У 7 областях України далі не буде світла: попередили про аварійні відключення

  • вулиця Прилужна;
  • вулиця Приозерна;
  • вулиця Реміснича;
  • вулиця Різдвяна;
  • вулиця Родини Мисечків – будинок №13;
  • вулиця Бандери – будинки №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 69Б, 69В;
  • вулиця Крушельницької (частково);
  • вулиця Рижука;
  • вулиця Свєшнікова;
  • вулиця Світлична;
  • вулиця Свободи;
  • вулиця Серпанкова;
  • вулиця Симиренка;
  • вулиця Скоропадського;
  • вулиця Скульптора Сосновського;
  • вулиця Словацького;
  • вулиця Смерекова;
  • вулиця Соборна – будинки №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;
  • вулиця Спартака;
  • вулиця Спокійна;
  • вулиця Стрітенська;
  • вулиця Студентська;
  • вулиця Ступницького;
  • вулиця Театральна (ринок Дикого);
  • вулиця Тернопільська;
  • вулиця Технічна;
  • вулиця Тиха;
  • вулиця Транспортна – будинки №14, 16;
  • вулиця Трипільська;
  • вулиця Ушинського;
  • вулиця Хвильового;
  • вулиця Херсонська;
  • вулиця Хліборобів;
  • вулиця Хутірська;
  • вулиця Черняхівського – будинок №4А;
  • вулиця Чеська;
  • вулиця Чорновола – будинки №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частково в районі Новий Двір/"На Щасливому";
  • вулиця Шевченка (частково);
  • вулиця Шепетівська;
  • вулиця Шкільна;
  • вулиця Ясенева;
  • "Грандбазар";
  • "Грін Хілс";
  • зоопарк;
  • кінопалац "Україна";
  • майдан Незалежності (частково);
  • НУВГП (студмістечко);

Читайте також Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

  • ПДМ;
  • провулок Васильченка, 11;
  • провулок Весняний;
  • провулок Граничний;
  • провулок Корнинський;
  • проспект Миру (частково);
  • район Новий Двір;
  • район Південний ("На Щасливому");
  • район Червоні гори;
  • село Колоденка;
  • СПК;
  • ТОВ "ФОЗЗІ" ;
  • ТРЦ "Злата Плаза" (частково)
  • Центр Київський, 106;
  • частково перехрестя в районі "Істамбул".

Де у Рівному не буде світла з 13:00 до 18:00

  • Агропереробка;
  • ветеринарна лабораторія на вулиці Кулика і Гудачека;
  • вулиця Авраменка;
  • вулиця Анатолія Грицая;
  • вулиця Бухала – будинки №9, 11;
  • вулиця Вербова – частково будинки №2, 4, 16А;
  • вулиця Вінницька;
  • вулиця Воронного;
  • вулиця Арутюняна;
  • вулиця Голубина (частково);
  • вулиця Дворецька (частково);

Цікаво Аварійні та стабілізаційні: які бувають відключення світла та у чому різниця

  • вулиця Дівоча;
  • вулиця Дубенська – будинки №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;
  • вулиця Кам'янець-Подільська;
  • вулиця Корсунська;
  • вулиця Кулика і Гудачека – будинки №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;
  • вулиця Лайка;
  • вулиця Липинського – будинки №53, 55;
  • вулиця Лубунського – будинки № 3, 5, 5А;
  • вулиця Млинівська – будинки №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;
  • вулиця Назара Небожинського – будинки №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частково).


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