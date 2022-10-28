Про це розповів міський голова Олександр Третяк. За його словами, на деяких вулицях світло вимкнуть о 8:00.

До теми Близько 4 мільйонів українців зараз мають обмеження зі світлом, – Зеленський

Де у Рівному не буде світла з 8:00 до 13:00

вулиця 16 Липня (частково);

вулиця 24 Серпня (частково);

вулиця Валентинович;

вулиця Академіка Кримського;

вулиця Антоновича;

вулиця Архітектора Бургіньйона;

вулиця Базарна;

вулиця Барвиста;

вулиця Березовського;

вулиця Бориса Андрєєва;

вулиця Борисенка (частково);

вулиця Стельмаха (частково);

вулиця Васильченка (частково);

вулиця Вересая;

вулиця Весняна;

вулиця Вишенського;

вулиця Відінська – будинки № 2, 39, 41;

вулиця Відрадна;

вулиця Возницького;

вулиця Волинська;

вулиця Волошина (Червоні гори);

вулиця Героїв Гурб;

вулиця Глинки;

вулиця Гоголя;

вулиця Гостинна;

вулиця Гофмана;

вулиця Гребельна;

вулиця Гребінки;

вулиця Григоренка;

вулиця Грушевського – будинки №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;

вулиця Багалія;

вулиця Данила Галицького (район Радіозаводу, частково);

вулиця Дарвіна;

вулиця Дачна;

вулиця Дем'янчука (частково);

вулиця Дорогобузька;

Актуально Ситуація далі екстрена, – в ОП розповіли, коли відключення світла стануть плановими

вулиця Досвітня;

вулиця Драгоманова (частково);

вулиця Енергетиків (частково);

вулиця Єдності – будинки №13, 16;

вулиця Журавлина;

вулиця Замкова;

вулиця Здолбунівська;

вулиця Зелена;

вулиця Кавказька (частково);

вулиця Казимира Любомирського;

вулиця Кармалюка;

вулиця Карнаухова (частково);

вулиця Карпінського;

вулиця Київська – будинки №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;

вулиця Князя Володимира – будинки №27А, 10, 10А;

вулиця Княгині Ольги (частково);

вулиця Кооперативна;

вулиця Корнинська;

вулиця Котляревського;

вулиця Лисенка;

вулиця Литвина;

вулиця Литовська;

вулиця Літня;

вулиця Лозова;

вулиця Люблінська;

вулиця Борецького;

вулиця Вовчка (частково);

вулиця Міхновського;

вулиця Мазепи (частково);

вулиця Міцкевича – будинки №5, 7;

вулиця Млинарська;

вулиця Набережна – будинки № 1А, 10А;

вулиця Надвірна;

вулиця Нова;

вулиця Новака (частково);

вулиця Новодвірська;

вулиця Носаля;

вулиця Озерна;

вулиця Оршанської перемоги;

вулиця Островського;

вулиця Пасхальна;

вулиця Петлюри;

вулиця Пластова;

вулиця Поліщука;

вулиця Полуботка;

вулиця Поштова (частково);

Зауважте У 7 областях України далі не буде світла: попередили про аварійні відключення

вулиця Прилужна;

вулиця Приозерна;

вулиця Реміснича;

вулиця Різдвяна;

вулиця Родини Мисечків – будинок №13;

вулиця Бандери – будинки №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 69, 69Б, 69В;

вулиця Крушельницької (частково);

вулиця Рижука;

вулиця Свєшнікова;

вулиця Світлична;

вулиця Свободи;

вулиця Серпанкова;

вулиця Симиренка;

вулиця Скоропадського;

вулиця Скульптора Сосновського;

вулиця Словацького;

вулиця Смерекова;

вулиця Соборна – будинки №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;

вулиця Спартака;

вулиця Спокійна;

вулиця Стрітенська;

вулиця Студентська;

вулиця Ступницького;

вулиця Театральна (ринок Дикого);

вулиця Тернопільська;

вулиця Технічна;

вулиця Тиха;

вулиця Транспортна – будинки №14, 16;

вулиця Трипільська;

вулиця Ушинського;

вулиця Хвильового;

вулиця Херсонська;

вулиця Хліборобів;

вулиця Хутірська;

вулиця Черняхівського – будинок №4А;

вулиця Чеська;

вулиця Чорновола – будинки №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частково в районі Новий Двір/"На Щасливому";

вулиця Шевченка (частково);

вулиця Шепетівська;

вулиця Шкільна;

вулиця Ясенева;

"Грандбазар";

"Грін Хілс";

зоопарк;

кінопалац "Україна";

майдан Незалежності (частково);

НУВГП (студмістечко);

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ПДМ;

провулок Васильченка, 11;

провулок Весняний;

провулок Граничний;

провулок Корнинський;

проспект Миру (частково);

район Новий Двір;

район Південний ("На Щасливому");

район Червоні гори;

село Колоденка;

СПК;

ТОВ "ФОЗЗІ" ;

ТРЦ "Злата Плаза" (частково)

Центр Київський, 106;

частково перехрестя в районі "Істамбул".

Де у Рівному не буде світла з 13:00 до 18:00

Агропереробка;

ветеринарна лабораторія на вулиці Кулика і Гудачека;

вулиця Авраменка;

вулиця Анатолія Грицая;

вулиця Бухала – будинки №9, 11;

вулиця Вербова – частково будинки №2, 4, 16А;

вулиця Вінницька;

вулиця Воронного;

вулиця Арутюняна;

вулиця Голубина (частково);

вулиця Дворецька (частково);

Цікаво Аварійні та стабілізаційні: які бувають відключення світла та у чому різниця

вулиця Дівоча;

вулиця Дубенська – будинки №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;

вулиця Кам'янець-Подільська;

вулиця Корсунська;

вулиця Кулика і Гудачека – будинки №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;

вулиця Лайка;

вулиця Липинського – будинки №53, 55;

вулиця Лубунського – будинки № 3, 5, 5А;

вулиця Млинівська – будинки №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;

вулиця Назара Небожинського – будинки №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частково).

Зверніть увагу! Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження у всіх регіонах України. Це потрібно для того, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми після російських ударів.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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