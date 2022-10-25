Вимушені обмеження використання електроенергії – повністю контрольований захід. Такі дії дозволяють знизити навантаження на електромережі та збалансовують роботу енергосистеми.

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У які години слід обмежити використання електроенергії

За інформацією відомства, зниження споживання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00) зменшує ризик перевантаження енергосистемі.

Споживачів просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Обмеження споживання елекроенергії: як вирішують проблему

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники засідання зупинилися на процесі відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в України є технічні можливості імпортувати електроенергію з Європи. Проте, європейські ціни на електроенергію набагато вищі за українські. Це і буде проблемою імпорту.

Керівник Головного управління розвідки Буданов розповів, чому Росія прагне завдати економічного та енергетичного удару. Він запевнив, що у ворога нічого не вийде, адже усі українські служби працюють для того, аби задум окупантів провалився.

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