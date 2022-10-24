Імпорт електроенергії з Європи: реальність чи ні
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в України є технічні можливості імпортувати електроенергію з Європи.
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Так само як і маємо можливість запиту аварійної допомоги з ЄС,
– заявив він.
Є один нюанс
Проте, європейські ціни на електроенергію набагато вищі за українські. Це і буде проблемою імпорту.
Звичайно, що за певних умов, цього опалювального сезону Україна може розпочати процедуру імпорт електроенергії.
Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі минулими роками. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи, – додав Кудрицький.
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Зменшиться споживання – зникнуть примусові відключення
Про це сказав радник міністра з питань енергетики та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу.
Раніше, радник міністра заявив, що поки Україна не імпортуватиме електроенергію з ЄС.
Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень,
– сказав Олександр Харченко.
Атаки Росії по Україні, за словами радника міністра, є найбільшою інфраструктурною атакою за часів Другої світової війни.