Импорт электроэнергии из Европы: реальность или нет

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что у Украины есть технические возможности импортировать электроэнергию из Европы.

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Так же как и есть возможность запроса аварийной помощи с ЕС,

– заявил он.

Есть один нюанс

Однако европейские цены на электроэнергию намного выше украинских. Это и станет проблемой импорта.

Конечно, при определенных условиях, в этот отопительный сезон Украина может начать процедуру импорта электроэнергии.

Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из Беларуси в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой и соответственно такой импорт возможен из Европы, – добавил Кудрицкий.

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Уменьшится потребление – исчезнут принудительные отключения

Об этом сказал советник министра по энергетике и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге.

Ранее советник министра заявил, что пока Украина не будет импортировать электроэнергию из ЕС.

Международная помощь есть, она предоставляется. Украина может импортировать электроэнергию из ЕС. Пока такой потребности в импорте электроэнергии нет, мы ее не просили. Если украинцы будут так эффективно экономить, как работает наше ПВО, то нам удастся отказаться от принудительных отключений,

– сказал Александр Харченко.

Атаки России по Украине, по словам советника министра, являются самой большой инфраструктурной атакой во времена Второй мировой войны.

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