Про це керівник Головного управління розвідки розповів в інтерв'ю. Зокрема Росія прагне завдати економічного та енергетичного удару. Однак нічого у ворога не вийде.

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Паніка, страх та терор – чого хоче Росія

Кирило Буданов підкреслив, що дії Росії є актом тероризму. Окупанти прагнуть посіяти серед українців паніку, страх та невпевненість у завтрашньому дні.

Уже 2 тижні росіяни атакують енергетичні об'єкти в Україні, аби не лише знищити енергетичний сектор , але й припинити експорт електроенергії до інших країн.

Вони намагаються завдати серйозних втрат нашому енергетичному сектору, а по-друге, намагаються припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару,

– відзначив Буданов.

Крім того, керівник розвідки також відзначив, що Росія мріє занурити Україну в темряву, однак у неї цього не вийде. Усі служби працюють для того, аби задум окупантів провалився.

Також Кирило Буданов зауважив, що до 10 жовтня окупанти атакували часто військові об'єкти та з меншою частотою цивільні, але тепер б'ють лише по цивільних.

"Зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють тільки по цивільних. Це ще раз підтверджує моє твердження, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети. Крім того, навіть сама назва іранського дрону Shahed-136 – це все туди. Вони люблять символізм і символ терору використовують", – підкреслив Буданов.

Головне про удари по енергооб'єктах

З 10 жовтня Росія атакує енергетичну інфраструктуру України, зазнаючи провалів на фронті. Перший масований обстріл росіяни висвітлювали як нібито помсту за вибух на Кримському мосту 8 жовтня, але атаку окупанти почали готувати набагато раніше.

Росіяни атакують за допомогою ракет та іранських дронів. До слова, Іран заперечує, що надавав дрони Росії, хоч доказів уже більш ніж достатньо.

Сили ППО щодня збивають від 50% і більше ракет та майже усі запущені безпілотники. Попри те є влучання, які негативно впливають на енергосистему України. Через це громадян закликають обмежувати енергоспоживання, а в деяких регіонах проводять планові відключення для стабілізації енергомережі.



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