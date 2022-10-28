Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що посилити захист української інфраструктури, передусім енергетичної, намагаються щодня.

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Орієнтовно 4 мільйони українців мають обмеження споживання світла

Зеленський розповів, що станом на 21:00 28 жовтня в багатьох містах і районах України застосовують графіки стабілізаційних відключень – близько 4 мільйонів українців мають зараз обмеження. Зокрема, постачання електроенергії обмежили у:

Києві та області,

на Житомирщині,

Полтавщині,

Рівненщині,

Харківщині,

Чернігівщині,

Сумщині,

Черкащині,

Кіровоградщині.

Можливі також аварійні відключення в інших регіонах. Робимо все, щоб у держави була можливість скоротити такі відключення,

– зазначив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Українців закликають економити електроенергію

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження у всіх регіонах України. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми після терористичних російських ударів по енергетичних об'єктах.

Варто пам'ятати, що ризик перевантаження в мережах зменшується завдяки масовому свідомому зниженню споживання електроенергії. Особливо це стосується годин ранкового та вечірнього піків споживання – з 6:00 по 11:00 та з 17:00 по 23:00. Тож якщо українці самі свідомо знизять своє споживання, необхідність примусово вимикати електроенергію буде меншою.

Тому енергетики закликають ощадливо ставитися до споживання електроенергії, зокрема не вмикати в мережу одночасно 2 або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період. Мовиться про пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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