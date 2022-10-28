Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Він зауважив, що міська влада робить все для економії електроенергії.

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Енергосистема працює в екстреному режимі:

Кличко розповів, що у зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50% – система енергозабезпечення столиці 28 жовтня працює в екстреному режимі. Тому електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах Києва.

﻿Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2 – 3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об'єкти критичної інфраструктури,

– зауважив міський голова.

За його словами, місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси. Водночас метрополітен столиця зупиняти не збирається.

"Вчергове закликаю киян та бізнес скоротити споживання електроенергії! Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", – наголосив Кличко.

Зверніть увагу! За словами міського голови, дефіцит електроенергії в Києві коливається від 25 до 50% залежно від часу та наявності масового споживання.

Коротко про відключення світла у Києві

У Києві оновлять графіки відсутності електропостачання. Відтепер мешканці столиці сидітимуть без світла не по 4 години, а по 6. Однак фахівці обіцяють прикласти максимум зусиль, щоб відключення електроенергії не тривали дуже довго.

Зауважимо, що жорсткіші обмеження щодо подачі електроенергії застосовують у:

Києві,

Київській області,

Житомирській області,

Чернігівській області,

Черкаській області.

Відключення електроенергії у цих регіонах можуть бути довшими ніж 4 години.

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