Відключення світла в регіоні розпочались з 8:25 ранку. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Важливо Киян попередили про нові графіки відключення світла: вони приємними не будуть

На Київщині продовжать відключати світло

Зазначається, що через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання.

Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00,

– наголосили у відомстві.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Також радять правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах.

Екстрені відключення світла

28 жовтня з 8:25 у Києві тривають екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, інформує ДТЕК Київські електромережі.

Також у Києві будуть оновлені графіки відсутності електропостачання. Згідно з ними, без світла мешканці столиці сидітимуть не по 4 години, а по 6. Фахівці прикладатимуть максимум зусиль, щоб відключення електроенергії не тривали дуже довго.

До речі, на сьогодні жорсткіші обмеження в подачі електроенергії застосовують у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Відключення електроенергії у цих регіонах можуть бути довшими, ніж 4 години. Але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему.

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