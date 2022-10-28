Про це під час телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він зазначив, що мешканці столиці довше залишатимуться без світла.

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Електроенергії не буде по 6 годин

За його словами, у Києві будуть оновлені графіки відсутності електропостачання. Згідно з ними, без світла мешканці столиці сидітимуть не по 4 години, а по 6.

Я думаю, що за день – два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними,

– підкреслив він.

Експерт зазначив, що фахівці прикладатимуть максимум зусиль, щоб відключення електроенергії не тривали дуже довго. Власне, на обіцяні 6 годин. У такому разі слід бути готовими до іншого. Мовиться про те, що зникатиме світло частіше, але на коротший проміжок часу. Але і тут є одне "але".

Але, за словами Сахарука, далеко не всі будинки вимикаються з пункту управління. Для їхнього знеструмлення має бути командир бригади. Тож можуть спостерігатися проблеми з відімкненням світла згідно з графіком.

Крім того, він назвав споруди, які взагалі не можна знеструмлювати. Мовиться про об'єкти, які підтримують зв'язок, склади зі зберігання вакцин, сервери провайдерів тощо.

Тому всі будинки вимкнути неможливо, адже не буде зв'язку, води, тепла, не працюватиме телебачення. Але зменшити кількість будинків, що залишаються недоторканними, ми намагаємося,

– зазначив він.