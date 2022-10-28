Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

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У Києві розпочались екстрені відключення світла

Як зазначили у відомстві, ситуація в енергосистемі напружена. Тому киян просять підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті.

Для цього потрібно споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання,

– розповіли у ДТЕК.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, "Укренерго" вимушена вводити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких й тривалих відключень електропостачання.

Якщо у вас після скасування стабілізаційного відключення не з’явилось світло – повідомляйте про це через канали комунікації Viber або Telegram бот. Вводьте "ДТЕК Київські електромережі" або переходьте за посиланням.

"Укренерго" скасував відключення світла на Київщині

"Укренерго" скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені внаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт.

Наразі світло повернулося всім споживачам у Києві, де застосовувались екстрені відключення світла.

"З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом", – наголосили у компанії.

Відключення світла в Україні: останні новини

Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на тижні, або навіть місяці.

з'ясовували, чи може світло зникнути на тижні, або навіть місяці. На сьогодні жорсткіші обмеження в подачі електроенергії застосовують у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

Відключення електроенергії у цих регіонах можуть бути довшими, ніж 4 години. Але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему.

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