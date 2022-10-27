Протягом дня електропостачання відключали у понад 320 тисяч осель Києва. У YASNO підрахували, що без світла було близько мільйона людей, передає 24 канал.

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У Київській області статистика ще гірша – 258 тисяч споживачів відключили ввечері. Однак українців не лякає така ситуація. Навіть у відключеннях світла вони знаходять красу. У мережі показали чарівні фото Києва в темряві.

Київ без світла / Фото Ukraїner:

Світла немає на вулиці, але є в серцях

Радник глави ОП Михайло Подоляк оприлюднив порівняння фото Лондона, 1939 року, та Києва, 2022. Він наголосив, хоч світла немає на вулиці, воно є в серцях.

Путін хоче принести світові темні віки, але ми не можемо цього допустити. Зло має бути зупинено. Україна має перемогти,

– додав чиновник.

Відключення світла в Україні: що відомо

Мешканців Києва 27 жовтня попередили, що аварійні відключення світла будуть значно довшими, аніж очікувалося. Графіки стабілізаційних відключень більше не актуальні.

Потім пояснили, що потрібно було знизити споживання електроенергії на 40%. Крім Києва та Київщині, нові обмеження додались у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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