Через нові атаки окупантів енергосистема України зазнала нових пошкоджень. Унаслідок цього Укренерго вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві.

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У Київській області дефіцит потужності

Через атаку ворога з ладу виведена низка критично важливих об'єктів. Унаслідок цього в Києві та Київській області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні, більше не актуальні. Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Зверніть увагу. Укренерго просить споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Після атаки ворога на Київщині серйозні пошкодження

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що після нічної атаки окупантів на одному з об'єктів критичної інфраструктури Київщині серйозні руйнування і пошкодження.

Повідомляється, що виведено з ладу низку критичних об’єктів. Кулеба зазначив, що через це буде відбуватися аварійне та екстрене відключення від електроенергії споживачів.

Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп,

– повідомив глава Київської ОВА.

Відомо, що Росія пізно вночі під час повітряної тривоги атакувала одну з громад Київської області. За попередньою інформацією, унаслідок чергової атаки ворога немає жертв чи постраждалих. Кулеба зазначив, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти.

В Укренерго інформували, що нічні удари призвели до обмеження споживання електрики в низці областей. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській області обмежили споживання електрики.

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