Из-за новых атак оккупантов энергосистема Украины получила новые повреждения. В результате Укрэнерго вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве.

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В Киевской области дефицит мощности

Из-за атаки врага из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и Киевской области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Обратите внимание. Укрэнерго просит потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

После атаки врага в Киевской области серьезные повреждения

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что после ночной атаки оккупантов на одном из объектов критической инфраструктуры Киевщины серьезные разрушения и повреждения.

Сообщается, что выведен из строя ряд критических объектов. Кулеба отметил, что из-за этого будет происходить аварийное и экстренное отключение от электроэнергии потребителей.

Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп,

– сообщил глава Киевской ОВА.

Известно, что Россия поздно ночью во время воздушной тревоги атаковала одну из общин Киевской области. По предварительной информации, в результате очередной атаки врага нет жертв или пострадавших. Кулеба отметил, что наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

В Укрэнерго информировали, что ночные удары привели к ограничению потребления электричества в ряде областей. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской области ограничили потребление электричества.

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