В октябре российские военные ракетными ударами и атаками дронов повредили почти 40% электростанций в Украине . Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов, из-за чего и происходит отключение света, пишет 24 канал .

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Отключение света в Киеве и Киевской области

В столице Украины в 5.38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени.

Обратите внимание . Ремонтные бригады прилагают усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время. Узнать время отключения по Вашему адресу можно здесь .

График потенциальных отключений света в Киеве

Также с 5.38 начались стабилизационные отключения света в Киевской области. Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение, размещен по этой ссылке .

График потенциальных отключений света в Киевской области

Света не будет в Черкасской области

В Черкасской области применены графики аварийных отключений с 5:52. Сообщается, что отключаться от электропитания не будут социально значимые объекты.

С 7 утра в Черкасской области введены графики ограничения электроэнергии. С 9 часов будут введены графики ограничения мощности в полном объеме.

Обратите внимание . Информацию о плановых, внеплановых, аварийных отключениях и применениях ГАВ можно узнать с помощью паблик аккаунта Viber, чат-бота Telegram и личного кабинета потребителя .

Когда не будет света в Одесской области

С 8 утра начались веерные отключения электроэнергии в Одесской области. Отключение каждого клиента будет продолжаться до 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

График потенциальных отключений света в Одесской области

Важно . Для того чтобы поддержать энергосистему, потребляйте электроэнергию экономно – включайте энергоемкие приборы поочередно, максимально снизьте потребление электроэнергии утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Когда и где не будет света в Киеве

Мэр Ровно Александр Третьяк опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ровно на 27 октября. В Ровно потребители разделены на три группы: с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и с 18:00 до 23:00.



Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго

Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго

На Днепропетровщине тоже не будет электроэнергии

В Днепропетровской области с 8.00 введены стабилизационные отключения света. Отключение каждого клиента будет длиться не менее 4 часов, но может повториться в течение суток через 4 часа.

График потенциальных отключений света в Днепропетровской области

Обратите внимание . Как только появится сообщение об отключении света в других регионах Украины – редакция 24 будет обновлять для вас информацию.

Аварийное отключение света на Волыни

27 октября на территории Волынской области тоже используются графики аварийных отключений для населения. Кроме того, используются графики ограничения электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.

В "Волыньоблэнерго" сообщили , что порядок применения очередей аварийных отключений, место отключения и его продолжительность определяется по распоряжению и полной координации с диспетчером Западного региона.

В то же время там отметили, что график отключений электроэнергии предоставить невозможно, поскольку отключения не плановые, а аварийные. Отключения вводятся поочередно во всех районах области.



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