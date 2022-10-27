В октябре российские военные ракетными ударами и атаками дронов повредили почти 40% электростанций в Украине . Аварийные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов, из-за чего и происходит отключение света, пишет 24 канал .
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Отключение света в Киеве и Киевской области
В столице Украины в 5.38 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени.
График потенциальных отключений света в Киеве
Также с 5.38 начались стабилизационные отключения света в Киевской области. Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение, размещен по этой ссылке .
График потенциальных отключений света в Киевской области
Света не будет в Черкасской области
В Черкасской области применены графики аварийных отключений с 5:52. Сообщается, что отключаться от электропитания не будут социально значимые объекты.
С 7 утра в Черкасской области введены графики ограничения электроэнергии. С 9 часов будут введены графики ограничения мощности в полном объеме.
Когда не будет света в Одесской области
С 8 утра начались веерные отключения электроэнергии в Одесской области. Отключение каждого клиента будет продолжаться до 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.
График потенциальных отключений света в Одесской области
Когда и где не будет света в Киеве
Мэр Ровно Александр Третьяк опубликовал график плановых отключений электроэнергии в Ровно на 27 октября. В Ровно потребители разделены на три группы: с 8:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и с 18:00 до 23:00.
Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго
Отключение света в Ровно / Фото Ровнооблэнерго
На Днепропетровщине тоже не будет электроэнергии
В Днепропетровской области с 8.00 введены стабилизационные отключения света. Отключение каждого клиента будет длиться не менее 4 часов, но может повториться в течение суток через 4 часа.
График потенциальных отключений света в Днепропетровской области
Аварийное отключение света на Волыни
27 октября на территории Волынской области тоже используются графики аварийных отключений для населения. Кроме того, используются графики ограничения электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.
В "Волыньоблэнерго" сообщили , что порядок применения очередей аварийных отключений, место отключения и его продолжительность определяется по распоряжению и полной координации с диспетчером Западного региона.
В то же время там отметили, что график отключений электроэнергии предоставить невозможно, поскольку отключения не плановые, а аварийные. Отключения вводятся поочередно во всех районах области.
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