У жовтні російські військові ракетними ударами й атаками дронів пошкодили майже 40% електростанцій в Україні. Аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, через що й відбуваються відключення світла, пише 24 канал.

Дізнайтесь більше Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Відключення світла у Києві та на Київщині

У столиці України о 5:38 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.

Зверніть увагу. Ремонтні бригади докладають зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Дізнатись час відключення за Вашою адресою можна тут.

Графік потенційних відключень світла у Києві

Також з 5:38 розпочалися стабілізаційні відключення світла у Київській області. Список населених пунктів, яких може стосуватися таке відключення, розміщений за цим посиланням.

Графік потенційних відключень світла у Київській області

Світла не буде в Черкаській області

У Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень з 5:52. Повідомляється, що відключатися від електроживлення не будуть соціально важливі об'єкти.

Із 7 ранку на Черкащині введено графіки обмеження електроенергії. З 9 години будуть введені графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Зверніть увагу. Інформацію про планові, позапланові, аварійні відключення та застосування ГАВ можна дізнатися за допомогою паблік акаунту Viber, чат-боту Telegram і особистого кабінету споживача.

Коли не буде світла на Одещині

З 8 ранку розпочалися віялові відключення електроенергії в Одеській області. Відключення кожного клієнта триватиме приблизно до 4 години. Однак воно може повторитися протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Графік потенційних відключень світла в Одеській області

Важливо. Для того, аби підтримати енергосистему, споживайте електроенергію економно – вмикайте енергоємні прилади по черзі, максимально знизьте споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Коли та де не буде світла в Рівному

Мер Рівного Олександр Третяк опублікував графік планових відключень електроенергії у Рівному на 27 жовтня. У Рівному споживачі розділені на три групи: з 8:00 до 13:00, з 13:00 до 18:00 та з 18:00 до 23:00.



Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

На Дніпропетровщині теж не буде електроенергії

У Дніпропетровській області з 8:00 введені стабілізаційні відключення світла. Відключення кожного клієнта триватиме щонайменше до 4 годин, але може повторитися протягом доби через 4 години.

Графік потенційних відключень світла у Дніпропетровській області

Зверніть увагу. Як тільки з'являтиметься повідомлення про відключення світла в інших регіонах України – редакція 24 оновлюватиме для вас інформацію.

Аварійне відключення світла на Волині

27 жовтня на території Волинської області теж застосовуються графіки аварійних відключень для населення. Крім того, застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів.

У "Волиньобленерго" повідомили, що порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Водночас там зазначили, що графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними. Відключення вводяться почерговоу всіх районах області.



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