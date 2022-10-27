У жовтні російські військові ракетними ударами й атаками дронів пошкодили майже 40% електростанцій в Україні. Аварійні бригади продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, через що й відбуваються відключення світла, пише 24 канал.

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У столиці України о 5:38 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу.

Графік потенційних відключень світла у Києві

Також з 5:38 розпочалися стабілізаційні відключення світла у Київській області. Список населених пунктів, яких може стосуватися таке відключення, розміщений за цим посиланням.

Графік потенційних відключень світла у Київській області

У Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень з 5:52. Повідомляється, що відключатися від електроживлення не будуть соціально важливі об'єкти.

Із 7 ранку на Черкащині введено графіки обмеження електроенергії. З 9 години будуть введені графіки обмеження потужності в повному обсязі.

З 8 ранку розпочалися віялові відключення електроенергії в Одеській області. Відключення кожного клієнта триватиме приблизно до 4 години. Однак воно може повторитися протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Графік потенційних відключень світла в Одеській області

Мер Рівного Олександр Третяк опублікував графік планових відключень електроенергії у Рівному на 27 жовтня. У Рівному споживачі розділені на три групи: з 8:00 до 13:00, з 13:00 до 18:00 та з 18:00 до 23:00.


Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

Відключення світла в Рівному / Фото Рівнеобленерго

У Дніпропетровській області з 8:00 введені стабілізаційні відключення світла. Відключення кожного клієнта триватиме щонайменше до 4 годин, але може повторитися протягом доби через 4 години.

Графік потенційних відключень світла у Дніпропетровській області

27 жовтня на території Волинської області теж застосовуються графіки аварійних відключень для населення. Крім того, застосовуються графіки обмеження електроенергії та потужності для промислових споживачів.

У "Волиньобленерго" повідомили, що порядок застосування черг аварійних відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером Західного регіону.

Водночас там зазначили, що графік відключень електроенергії надати неможливо, оскільки відключення є не плановими, а аварійними. Відключення вводяться почерговоу всіх районах області.


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