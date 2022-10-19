Про це повідомив радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону. Таким чином, українці мають заздалегідь підготуватися до цього – зарядити свої телефони та повербанки.

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Українців попередили про відключення світла

Ми з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені,

– зазначив Харченко.

За його словами, нині триває робота з відновлення та ремонту, але "дива можливі до певної міри". Тому потрібно очікувати, що сьогодні – завтра (19 та 20 жовтня – 24 канал) будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу.

Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми України

Президент Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення. На ній обговорили необхідні кроки для ліквідації наслідків, якщо росіяни виведуть енергосистему України з ладу.

"Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл. Готуємось до різних сценаріїв можливих наслідків. Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог", – заявив Зеленський.

Що робити у разі відключення світла

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський каже, що у разі тривалого вимкнення світла, варто прислухатися до військової адміністрації і при потребі евакуйовуватися.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру.

Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.

Думати про переїзд з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.

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