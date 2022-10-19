Російські окупанти продовжують атакувати міста України, тому в деяких регіонах виникають проблеми зі світлом. Однак варто зазначити, що збої в роботі київських електромереж сталися через аварію, а не обстріли.

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Струму не було через пошкодження силового трансформатора

У ДТЕК Київські електромережі зазначили, що оперативно вдалось відновили електропостачання на Лівому березі столиці.

Світло повернули в оселі близько 40 000 тисяч родин у Києві. Енергетики протягом години ліквідували порушенням в мережах, через яке сталося аварійне відключення електропостачання мешканців Дарницького району,

– написали в організації.

Також вони зазначили, що сталася аварія на одному з об'єктів силового трансформатора.

Важливо економити електроенергію

У компанії також вкотре наголосили, що потрібно підтримувати енергосистему та споживати електроенергію розумно.

Закликаємо вас споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00,

– написали у ДТЕК.

Окрім того, вони попросили бізнес-клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков пояснив 24 каналу, чому важливо економити електроенергію.

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