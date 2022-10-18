Тому українцям зараз потрібно економити електроспоживання зранку та ввечері. Іван Плачков – міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках пояснив 24 каналу, чому це важливо.

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За його словами, це дуже необхідно для енергосистеми України. Зокрема, аби уникнути аварій.

Раніше в України було 20 – 30 тисяч мегават генеруючих потужностей. Частина з них вже пошкоджена. Особливо, лінії електропередач та підстанції. Навантаження йде величезне,

– пояснив Плачков.

Тому, якщо 2 із 3 електровведень пошкоджені, система може не витримати. Саме тому енергетики та влада просять скоротити споживання електроенергії. Це допоможе запобігти новим пошкодженням, наголосив ексміністр.

Ба більше, важко спрогнозувати, чого чекати взимку. Особливо, якщо обстріли росіян продовжаться.

Увага! Російські військові продовжують регулярно обстрілювати критичну інфраструктуру України. В ОП уже зазначили, що українцям слід готуватися до можливих віялових відключень.

Як прожити день без світла та газу

Якщо відключення електроенергії тимчасове, то експерти радять запастися:

Водою. Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет.

Наберіть у всі можливі ємкості води. Це можна зробити навіть, якщо у квартирі є ванна. Це насамперед важливо для каналізації, адже потрібно буде ходити в туалет. Туристичними примусами: г азові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі.

азові пальники та лампи. Це допоможе у приготуванні їжі. Павербанками, батарейками, пристроями, які дають можливість заряджати мобільні пристрої від енергії сонця, акумуляторними батареями. Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими.

Не забувайте завжди тримати свої мобільні пристрої зарядженими. Теплим одягом, ковдрами та взуттям.



Що робити, коли зникло світло / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, що 18 жовтня російські військові завдали чергового ракетного удару по низку областей. Прильоти підтвердили у Києві, Дніпрі, Харкові та на Житомирщині. У цьому матеріалі ми розповіли про наслідки атак.