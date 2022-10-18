Коли розпочнеться опалювальний сезон

Як розповів 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, в кожному місті опалювальний сезон почнеться окремо.

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До слова, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Києва розпочався ще 7 жовтня.

Дати опалювального сезону, крім усього, будуть пов'язані з багатьма факторами, наприклад, з лімітами газу, обстрілами російськими ракетами та інше. До прикладу, сьогодні в Києві влучили у ТЕЦ. Зникла електроенергія у певних районах.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Є норма закону згідно з яким, якщо що три дні поспіль середньодобова температура в місті буде менш ніж 8 градусів, то тоді повинен початися опалювальний сезон.

Готовність до опалювального сезону

За даними "Нафтогазу", станом на 1 жовтня в Україні є 14,3 мільярда кубометрів газу. Цього впритул може вистачити, проте є ризики, що й ні.

Повинен бути ще запас газ у нас, в разі непередбачуваних обставин. Тому тут питання поки відкрите,

– додав експерт.

Крім газу, потрібно запастися ще й вугіллям. На даний момент, в Україні є 1,8 мільйона тонн вугілля. Цих запасів більше, ніж торік, проте їх все одно не вистачатиме на цьогорічний опалювальний сезон.

Які існують ризики

Головне в опалювальному сезоні на 2023 рік – це технічний стан системи теплокомуненерго в Україні. І, звичайно, відсутність ризику російських обстрілів, бо вони нівелюють усю підготовку.

Крім обстрілів, головними ризиками ще будуть:

справність житлових будинків;

відсутність води через проблеми зі світлом. Адже у такому разі відразу перестають працювати водоканали;

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Як підготуватися до опалювального сезону та що варто придбати

Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;

Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;

Придбайте туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;

Встановіть генератор за можливості;

Стане у пригоді газовий обігрівач;

Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше.



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