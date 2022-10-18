Когда начнется отопительный сезон

Как рассказал 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, в каждом городе отопительный сезон начнется отдельно.

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К слову, отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киева начался еще 7 октября.

Даты отопительного сезона, кроме всего, будут связаны со многими факторами, например с лимитами газа, обстрелами российскими ракетами и прочее. К примеру, сегодня в Киеве попали в ТЭЦ. Исчезла электроэнергия в определенных районах.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ Есть норма закона согласно которому, если три дня подряд среднесуточная температура в городе будет менее 8 градусов, то тогда должен начаться отопительный сезон.

Готовность к отопительному сезону

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 1 октября в Украине 14,3 миллиарда кубометров газа. Этого в упор может хватить, однако есть риски, что нет.

Должен быть еще запас газа у нас, в случае непредвиденных обстоятельств. Поэтому здесь вопрос пока открыт,

– добавил эксперт.

Кроме газа, нужно запастись еще и углем. В настоящее время в Украине есть 1,8 миллиона тонн угля. Этих запасов больше, чем в прошлом, однако их все равно не будет хватать на нынешний отопительный сезон.

Какие существуют риски

Главное в отопительном сезоне на 2023 год – это техническое состояние системы теплокоммунэнерго в Украине. И, конечно, отсутствие риска российских обстрелов, потому что они нивелируют всю подготовку.

Кроме обстрелов, главными рисками еще будут:

исправность жилых домов;

отсутствие воды из-за проблем со светом. Ведь в таком случае сразу перестают работать водоканалы;

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Как подготовиться к отопительному сезону и что стоит купить

Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;

Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;

Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;

Установите генератор по возможности;

Пригодится газовый обогреватель;

Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.



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